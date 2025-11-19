Milano 15:18
42.807 -0,07%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 0,00%
Londra 15:18
9.532 -0,21%
Francoforte 15:18
23.299 +0,51%

Francoforte: andamento sostenuto per Puma
(Teleborsa) - Rialzo marcato per Puma, che tratta in utile del 2,43% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Puma rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Puma segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 15,55 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 16. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 15,28.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
