Francoforte: profondo rosso per Qiagen

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA
, che tratta in perdita del 4,37% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Qiagen
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Qiagen
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Qiagen
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 41,91 Euro. Primo supporto a 40,56. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 40,08.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)