Francoforte: profondo rosso per Qiagen

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA, che tratta in perdita del 4,37% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Qiagen, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Qiagen. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Qiagen evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 41,91 Euro. Primo supporto a 40,56. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 40,08.

