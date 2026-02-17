Milano 11:03
45.690 +0,60%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 0:00
49.501 0,00%
Londra 11:03
10.526 +0,50%
Francoforte 11:03
24.864 +0,26%

Francoforte: Qiagen si muove verso il basso

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: Qiagen si muove verso il basso
A picco il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA, che presenta un pessimo -4,37%.
Condividi
```