Francoforte: nuovo spunto rialzista per Nemetschek

(Teleborsa) - Seduta positiva per Nemetschek, che avanza bene del 2,18%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Nemetschek rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Nemetschek mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 87,87 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 89,97. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 86,48.

