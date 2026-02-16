Francoforte: scambi negativi per Nemetschek

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Nemetschek
, con una flessione dell'1,94%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nemetschek
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Nemetschek
evidenzia un declino dei corsi verso area 64,58 Euro con prima area di resistenza vista a 67,43. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 63,47.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)