Francoforte: scambi negativi per Nemetschek
(Teleborsa) - Si muove verso il basso Nemetschek, con una flessione dell'1,94%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nemetschek, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Nemetschek evidenzia un declino dei corsi verso area 64,58 Euro con prima area di resistenza vista a 67,43. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 63,47.

