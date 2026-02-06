Francoforte: in calo Nemetschek

(Teleborsa) - Sottotono Nemetschek
, che passa di mano con un calo del 3,48%.
Lo scenario su base settimanale di Nemetschek
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 68,67 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 70,77. Il peggioramento di Nemetschek
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 67,93.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)