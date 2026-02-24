Francoforte: si concentrano le vendite su Nemetschek

Nemetschek

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione del 2,42% sui valori precedenti.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 63,87 Euro con area di resistenza individuata a quota 65,37. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 63,33.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)