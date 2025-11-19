Milano 15:19
42.808 -0,07%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 0,00%
Londra 15:19
9.532 -0,22%
Francoforte 15:19
23.296 +0,50%

Francoforte: risultato positivo per ThyssenKrupp

Migliori e peggiori
Francoforte: risultato positivo per ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Bene il produttore di acciaio, con un rialzo del 2,22%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di ThyssenKrupp evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società tedesca specializzata nell'acciaio rispetto all'indice.


Analizzando lo scenario di ThyssenKrupp si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 9,15 Euro. Prima resistenza a 9,52. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 8,921.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```