Francoforte: risultato positivo per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Bene il produttore di acciaio
, con un rialzo del 2,22%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di ThyssenKrupp
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società tedesca specializzata nell'acciaio
rispetto all'indice.
Analizzando lo scenario di ThyssenKrupp
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 9,15 Euro. Prima resistenza a 9,52. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 8,921.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)