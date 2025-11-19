Francoforte: scambi al rialzo per Rational Aktiengesellschaft

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Rational Aktiengesellschaft
, in guadagno del 2,30% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rational Aktiengesellschaft
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Rational Aktiengesellschaft
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 613,8 Euro con tetto rappresentato dall'area 625,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 606,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)