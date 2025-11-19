Milano 15:19
42.808 -0,07%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 0,00%
Londra 15:19
9.532 -0,22%
Francoforte 15:19
23.296 +0,50%

Francoforte: scambi al rialzo per Rational Aktiengesellschaft

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi al rialzo per Rational Aktiengesellschaft
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Rational Aktiengesellschaft, in guadagno del 2,30% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rational Aktiengesellschaft, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Rational Aktiengesellschaft suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 613,8 Euro con tetto rappresentato dall'area 625,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 606,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```