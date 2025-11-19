Milano 10:06
42.473 -0,85%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 -1,07%
Londra 10:06
9.530 -0,24%
Francoforte 10:06
23.114 -0,29%

Londra: balza in avanti Endeavour Mining

(Teleborsa) - Bene l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, con un rialzo del 2,40%.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Endeavour Mining rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 32,17 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 32,63. Il peggioramento di Endeavour Mining è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 31,89.

