Londra: giornata depressa per Endeavour Mining

azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale

(Teleborsa) - Retrocede l', con un ribasso del 3,54%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.La tendenza di breve dimoderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 31,57 sterline e supporto a 30,59. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 32,55.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)