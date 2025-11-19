Milano 15:20
42.808 -0,07%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 0,00%
Londra 15:20
9.530 -0,23%
Francoforte 15:20
23.298 +0,51%

Londra: positiva la giornata per JD Sports Fashion

Migliori e peggiori
Londra: positiva la giornata per JD Sports Fashion
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, in guadagno del 2,44% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di JD Sports Fashion rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Analizzando lo scenario di JD Sports Fashion si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,7755 sterline. Prima resistenza a 0,796. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,7622.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```