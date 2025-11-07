Milano 10:27
43.186 +0,27%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 10:27
9.699 -0,38%
Francoforte 10:26
23.714 -0,08%

Madrid: brusca correzione per IAG

Madrid: brusca correzione per IAG
Ribasso per International Airlines Group, che passa di mano in perdita del 7,41%.
