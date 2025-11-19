New York: vendite diffuse su Archer Daniels Midland

(Teleborsa) - Si muove in perdita l'azienda specializzata nella trasformazione di prodotti agricoli in ingredienti alimentari, carburanti e prodotti industriali
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,11% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Archer Daniels Midland
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,35%, rispetto a -3,01% dell'indice del basket statunitense
).
La tendenza di breve di Archer Daniels Midland
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 59,52 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 56,38. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 62,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)