New York: vendite diffuse su Archer Daniels Midland

azienda specializzata nella trasformazione di prodotti agricoli in ingredienti alimentari, carburanti e prodotti industriali

S&P-500

Archer Daniels Midland

indice del basket statunitense

Archer Daniels Midland

(Teleborsa) - Si muove in perdita l', che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,11% sui valori precedenti.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,35%, rispetto a -3,01% dell').La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 59,52 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 56,38. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 62,67.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)