Milano 13:54
42.776 -0,68%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 13:54
9.663 -0,75%
Francoforte 13:54
23.499 -0,99%

Piazza Affari: brusca correzione per Zignago Vetro

Ribasso per il produttore di contenitori in vetro, che passa di mano in perdita del 4,76%.
