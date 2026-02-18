Berkshire Hathaway investe oltre 350 milioni di dollari sul New York Times e taglia su Amazon

(Teleborsa) - Berkshire Hathaway
ha ridotto la partecipazione in Amazon.com
di oltre il 75% nel quarto trimestre 2025, incrementando al contempo la sua partecipazione in New York Times
.
Si tratta di una delle ultime mosse di Warren Buffett, l'oracolo di Omaha, prima di lasciare le redini della holding statunitense a Greg Abel.
Berkshire ha acquisito 5,1 milioni di azioni
della casa editrice nei tre mesi fino a dicembre, una quota del valore di 351,7 milioni di dollari
a fine anno, secondo un documento di regolamentazione depositato martedì.
Berkshire ha acquistato per la prima volta una quota in Amazon nel 2019
. Buffett dichiarò all'epoca che, nonostante la sua storica avversione per i titoli tecnologici, era stato "un idiota a non aver acquistato" prima le azioni del gigante della vendita al dettaglio online. Ora possiede circa 2,3 milioni di azioni della società.
Sempre nel quarto trimestre, Berkshire ha continuato a ridurre le sue partecipazioni
in Bank of America
e Apple
, portandole rispettivamente al 7,1% e all'1,5%. Buffett ha iniziato a ridurre tali posizioni nel 2024.
Berkshire Hathaway ha anche aumentato le partecipazioni
nel produttore di petrolio Chevron
e nella compagnia assicurativa Chubb
durante lo stesso periodo, rispettivamente al 6,5% e all'8,7%.