Berkshire Hathaway investe oltre 350 milioni di dollari sul New York Times e taglia su Amazon

(Teleborsa) -ha ridotto la partecipazione indi oltre il 75% nel quarto trimestre 2025, incrementando al contempo la sua partecipazione inSi tratta di una delle ultime mosse di Warren Buffett, l'oracolo di Omaha, prima di lasciare le redini della holding statunitense a Greg Abel.Berkshire ha acquisitodella casa editrice nei tre mesi fino a dicembre, una quota del valore dia fine anno, secondo un documento di regolamentazione depositato martedì.Berkshire ha. Buffett dichiarò all'epoca che, nonostante la sua storica avversione per i titoli tecnologici, era stato "un idiota a non aver acquistato" prima le azioni del gigante della vendita al dettaglio online. Ora possiede circa 2,3 milioni di azioni della società.Sempre nel quarto trimestre, Berkshire ha continuato ain, portandole rispettivamente al 7,1% e all'1,5%. Buffett ha iniziato a ridurre tali posizioni nel 2024.Berkshire Hathaway ha anchenel produttore di petrolioe nella compagnia assicurativadurante lo stesso periodo, rispettivamente al 6,5% e all'8,7%.