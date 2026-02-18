Milano 16:31
46.347 +1,27%
Nasdaq 16:31
24.970 +1,09%
Dow Jones 16:31
49.798 +0,53%
Londra 16:31
10.707 +1,43%
Francoforte 16:30
25.264 +1,06%

Berkshire Hathaway investe oltre 350 milioni di dollari sul New York Times e taglia su Amazon

Le ultime mosse di Warren Buffett

Finanza
Berkshire Hathaway investe oltre 350 milioni di dollari sul New York Times e taglia su Amazon
(Teleborsa) - Berkshire Hathaway ha ridotto la partecipazione in Amazon.com di oltre il 75% nel quarto trimestre 2025, incrementando al contempo la sua partecipazione in New York Times.

Si tratta di una delle ultime mosse di Warren Buffett, l'oracolo di Omaha, prima di lasciare le redini della holding statunitense a Greg Abel.

Berkshire ha acquisito 5,1 milioni di azioni della casa editrice nei tre mesi fino a dicembre, una quota del valore di 351,7 milioni di dollari a fine anno, secondo un documento di regolamentazione depositato martedì.

Berkshire ha acquistato per la prima volta una quota in Amazon nel 2019. Buffett dichiarò all'epoca che, nonostante la sua storica avversione per i titoli tecnologici, era stato "un idiota a non aver acquistato" prima le azioni del gigante della vendita al dettaglio online. Ora possiede circa 2,3 milioni di azioni della società.

Sempre nel quarto trimestre, Berkshire ha continuato a ridurre le sue partecipazioni in Bank of America e Apple, portandole rispettivamente al 7,1% e all'1,5%. Buffett ha iniziato a ridurre tali posizioni nel 2024.

Berkshire Hathaway ha anche aumentato le partecipazioni nel produttore di petrolio Chevron e nella compagnia assicurativa Chubb durante lo stesso periodo, rispettivamente al 6,5% e all'8,7%.
Condividi
```