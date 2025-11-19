New York: in calo Netflix

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia attiva nel settore dei video on demand
, che passa di mano con un calo del 2,93%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Netflix
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico del provider di video online
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 109,9 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 112,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 109.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)