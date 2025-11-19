New York: in calo Netflix

compagnia attiva nel settore dei video on demand

(Teleborsa) - Sottotono la, che passa di mano con un calo del 2,93%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico delsegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 109,9 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 112,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 109.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)