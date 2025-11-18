Milano 17:35
42.839 -2,12%
Nasdaq 18:50
24.612 -0,76%
Dow Jones 18:50
46.226 -0,78%
Londra 17:35
9.552 -1,27%
Francoforte 17:35
23.181 -1,74%

New York: scambi al rialzo per Netflix

Migliori e peggiori
New York: scambi al rialzo per Netflix
(Teleborsa) - Avanza la compagnia attiva nel settore dei video on demand, che guadagna bene, con una variazione del 2,26%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Netflix rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 110,3 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 114,2. Il peggioramento del provider di video online è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 107,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
