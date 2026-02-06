Milano 13:45
45.648 -0,37%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 13:45
10.326 +0,16%
Francoforte 13:45
24.627 +0,55%

Londra: seduta molto difficile per Metlen Energy & Metals

Si muove in perdita Metlen Energy & Metals, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 16,15% sui valori precedenti.
