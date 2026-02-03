Walmart entra nel club dei 1.000 miliardi di dollari e fa compagnia al tech

Walmart

(Teleborsa) - I forti acquisti odierni sul titolohanno spinto la capitalizzazione della catena di negozi al dettaglioIl titolo della società con sede a Bentonville - che al momento viaggia a quasi 128 dollari (+3%) mettendo a segno un rialzo del 13% in un mese e del 28% in un anno - entra così nell'dominato dalle big tech, come"Walmart ha attraversato una massiccia trasformazione digitale negli ultimi anni", ha affermato Eric Clark, Chief Investment Officer di Accuvest Global Advisors. "Si sono allontanati dall'essere un semplice rivenditore tradizionale con punti vendita fisici e hanno iniziato a utilizzare la tecnologia per aumentare il coinvolgimento".Di recente Walmart hae ciò ha sostenuto la crescita del titolo. L'azienda punta a integrare l'intelligenza artificiale in tutte le sue attività e sta già utilizzando la tecnologia per velocizzare attività che vanno dalla pianificazione alla gestione della supply chain.All'inizio di quest'anno, ha annunciato unaper offrire acquisti basati sull'intelligenza artificiale sulla piattaforma Gemini di Google e ha recentementeper consentire ai clienti di navigare e acquistare i suoi prodotti direttamente tramite ChatGPT.Gli analisti sembrano fiduciosi sull'azienda, che - secondo i dati raccolti da Bloomberg - vanta, oltre a solo tre valutazioni "hold" e una "sell".A novembre scorso, dopo avere registrato un terzo trimestre superiore alle aspettative, Walmart ha. Intanto cresce l'attesa per la pubblicazione degli utili del quarto trimestre, che è prevista per il