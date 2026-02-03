Walmart entra nel club dei 1.000 miliardi di dollari e fa compagnia al tech

(Teleborsa) - I forti acquisti odierni sul titolo Walmart
hanno spinto la capitalizzazione della catena di negozi al dettaglio oltre i 1.000 miliardi di dollari
.
Il titolo della società con sede a Bentonville - che al momento viaggia a quasi 128 dollari (+3%) mettendo a segno un rialzo del 13% in un mese e del 28% in un anno - entra così nell'esclusivo club dei 1.000 miliardi
dominato dalle big tech, come Nvidia
e Alphabet
.
"Walmart ha attraversato una massiccia trasformazione digitale negli ultimi anni", ha affermato Eric Clark, Chief Investment Officer di Accuvest Global Advisors. "Si sono allontanati dall'essere un semplice rivenditore tradizionale con punti vendita fisici e hanno iniziato a utilizzare la tecnologia per aumentare il coinvolgimento".
Di recente Walmart ha investito nell'intelligenza artificiale
e ciò ha sostenuto la crescita del titolo. L'azienda punta a integrare l'intelligenza artificiale in tutte le sue attività e sta già utilizzando la tecnologia per velocizzare attività che vanno dalla pianificazione alla gestione della supply chain.
All'inizio di quest'anno, ha annunciato una partnership con Alphabet
per offrire acquisti basati sull'intelligenza artificiale sulla piattaforma Gemini di Google e ha recentemente collaborato con OpenAI
per consentire ai clienti di navigare e acquistare i suoi prodotti direttamente tramite ChatGPT.
Gli analisti sembrano fiduciosi sull'azienda, che - secondo i dati raccolti da Bloomberg - vanta 47 rating equivalenti all'acquisto
, oltre a solo tre valutazioni "hold" e una "sell".
A novembre scorso, dopo avere registrato un terzo trimestre superiore alle aspettative, Walmart ha alzato le previsioni di fatturato e utili per l'intero anno
. Intanto cresce l'attesa per la pubblicazione degli utili del quarto trimestre, che è prevista per il 19 febbraio
.