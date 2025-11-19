New York: scambi negativi per Salesforce

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti
, che tratta con una perdita del 2,46%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Salesforce
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Salesforce
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 225,6 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 231,1 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 223,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)