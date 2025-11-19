New York: spinge in avanti Alphabet

Holding statunitense a cui fa capo Google

(Teleborsa) - Ottima performance per la, che scambia in rialzo del 5,87%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 305,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 291,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 319,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)