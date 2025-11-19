Milano 17:35
42.651 -0,44%
Nasdaq 17:44
24.617 +0,46%
Dow Jones 17:44
45.985 -0,23%
Londra 17:35
9.507 -0,47%
Francoforte 17:35
23.163 -0,08%

New York: spinge in avanti Alphabet

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ottima performance per la Holding statunitense a cui fa capo Google, che scambia in rialzo del 5,87%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Alphabet rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Alphabet è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 305,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 291,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 319,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
