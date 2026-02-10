Londra: movimento negativo per Admiral Group

società assicurativa

FTSE 100

Admiral Group

Admiral Group

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 2,50%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Le implicazioni tecniche attuali dimostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 27,11 sterline. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 27,49. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 26,97.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)