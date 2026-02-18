Milano 12:07
Londra: positiva la giornata per Admiral Group

(Teleborsa) - Scambia in profit la società assicurativa, che lievita dell'1,83%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Admiral Group rispetto all'indice di riferimento.


La situazione di medio periodo di Admiral Group resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 29,28 sterline. Supporto visto a quota 28,42. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 30,14.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
