Nuovi obblighi ETS: entrata in vigore peserà su trasporto marittimo e stradale e industria

(Teleborsa) -: costi in aumento di circa il 50% per lo shipping e di poco meno del 10% per il trasporto stradale pesante, ma GNL e bio-GNL restano le soluzioni più competitive. Lo studio divaluta scenari di lungo periodo e impatto sul Total Cost of Ownership (TCO) dell’EU Emission Trading System (ETS 1 ed ETS2) delle diverse commodity energetichel’aumento atteso del prezzo delle quote ETS e l’introduzione dell’ETS2 comporteranno costi aggiuntivi significativi: tra 0,7 e 1,4 miliardi di euro l’anno per il settore navale e 4-15 miliardi di euro per il trasporto stradale pesante in Italia entro il 2030.Nel settore navale, lcon un impatto potenzialmente doppio se combinato con FuelEU Maritime. In questo scenario, GNL e bioGNL emergono come le opzioni più competitive rispetto ai combustibili tradizionali.Quanto al trasporto stradale pesante, l’ETS2 determina un aumento del TCO inferiore al 10%, sufficiente a rendere attrattive le soluzioni biogeniche. Rispetto infine all’industria off-grid, l’ETS2 può far crescere il TCO del 30-40%, confermando il GNL e il bioGNL come alternative economicamente vantaggiose.“Il GNL e il bioGNL si confermano vettori strategici per la transizione energetica –– in grado di garantire competitività economica e riduzione delle emissioni nei settori più difficili da decarbonizzare, contribuendo a ridurre l’impatto gravoso della normativa ETS per le aziende ed i consumatori”.trainata dal settore navale dove le alternative tecnologiche per la decarbonizzazione sono limitate. La domanda attuale (circa 200 kton/anno) potrebbe triplicare entro il 2030 e raggiungere oltre 2.000 kton/anno al 2050, trainata dal settore navale (con oltre 1.200 kton/anno) e dal settore del trasporto stradale pesante (oltre 750 kton/anno).che le imprese stanno portando avanti ma sono realizzabili solo a patto che siano accompagnate da alcune importanti misure di policy abilitanti – aggiunge Costantino Amadei presidente del Gruppo GNL di Assogasliquidi-Federchimica – a partire dalla revisione urgente del Regolamento europeo sulle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti, che riconosca il valore dei biocarburanti attraverso l’introduzione del carbon correction factor. È fondamentale poi introdurre già nei provvedimenti di Bilancio 2026 oggi in discussione in Parlamento un contributo a rimborso - strutturale per almeno tre anni ed operativo fin dai primi mesi del 2026 - per le spese per l’acquisto di GNL e bioGNL da parte delle imprese di autotrasporto. Bene la previsione contenuta nel disegno di legge Bilancio 2026 di una misura straordinaria operativa dal 2027 con risorse pari a 590 milioni per il rinnovo del parco dei mezzi, ma nella fase di attuazione è necessario che la ripartizione die fondi preveda premialità importanti per l’acquisto dei mezzi alimentati a carburanti alternativi quali il GNL ed il bioGNL.Va inoltre garantita – prosegue Amadei –la possibilità di conservare l’incentivo anche quando il prodotto è impiegato nella navigazione internazionale, nonché prevedere l’allocazione dei proventi delle aste ETS in favore dei settori che li hanno generati per supportare processi di decarbonizzzione. Servono contemporaneamente chiarimenti urgenti sull’utilizzo delle Garanzie di Origine ai fini ETS. E’ imprescindibile, infine, semplificare e omogeneizzare le procedure amministrative per le infrastrutture e il bunkeraggio. Solo così potremo cogliere appieno le opportunità offerte dal GNL e dal bioGNL e costruire un futuro energetico più sostenibile e competitivo”.