Milano 12:48
42.799 -0,09%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 0,00%
Londra 12:48
9.563 +0,11%
Francoforte 12:48
23.248 +0,29%

Piazza Affari: andamento rialzista per Buzzi

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento rialzista per Buzzi
Seduta positiva per la società attiva nel settore del cemento, che avanza bene del 2,09%.
Condividi
```