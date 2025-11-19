Milano 10:08
42.537 -0,70%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 -1,07%
Londra 10:08
9.536 -0,17%
Francoforte 10:08
23.124 -0,24%

Piazza Affari: andamento rialzista per Tamburi

Apprezzabile rialzo per l'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale, in guadagno del 3,40% sui valori precedenti.
