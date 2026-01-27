Milano 17:35
45.440 +1,09%
Nasdaq 17:57
25.959 +0,95%
Dow Jones 17:57
49.089 -0,65%
Londra 17:35
10.208 +0,58%
Francoforte 17:35
24.894 -0,15%

Piazza Affari: movimento negativo per Tamburi

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede l'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale, con un ribasso del 2,07%.

L'andamento di Tamburi nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico di Tamburi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 10,08 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 9,85. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 10,31.

A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa
