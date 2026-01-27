Piazza Affari: movimento negativo per Tamburi

(Teleborsa) - Retrocede l'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale
, con un ribasso del 2,07%.
L'andamento di Tamburi
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico di Tamburi
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 10,08 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 9,85. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 10,31.
