Tamburi: completato il recesso di alcuni soci di Investindesign

(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners
(TIP), gruppo industriale indipendente e diversificato che investe nelle eccellenze imprenditoriali, comunica che in data 2 febbraio 2026 si è concluso il periodo di esercizio del diritto di recesso convenzionale della propria controllata Investindesign S.p.A. con l’esercizio del diritto da parte di un numero di soci rappresentativo del 35,81% del capitale sociale.
Le operazioni di liquidazione delle azioni Investindesign oggetto di recesso prevedono il trasferimento a favore dei soci recedenti di complessive n. 4.687.939 azioni Dexelance ed avverranno a partire da oggi.
Per effetto di tali assegnazioni, spiega una nota, Investindesign deterrà n. 8.401.575 azioni Dexelance, rappresentative di circa il 31,20% del capitale sociale di Dexelance (31,81%% al netto delle azioni proprie).
TIP resterà il socio di controllo di Investindesign con una partecipazione dell’85,21% del capitale sociale.