Piazza Affari: balza in avanti Tamburi

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale
, che tratta in utile del 2,10% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tamburi
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Tamburi
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Tamburi
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 9,81 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 9,63. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 9,99.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)