Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:14
25.324 +0,99%
Dow Jones 18:14
50.096 -0,04%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Piazza Affari: balza in avanti Tamburi

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale, che tratta in utile del 2,10% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tamburi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Tamburi rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Tamburi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 9,81 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 9,63. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 9,99.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
