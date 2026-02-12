Piazza Affari: andamento sostenuto per Tamburi

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,41%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Tamburi
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni tecniche attuali di Tamburi
mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 9,65 Euro. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 9,87. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 9,51.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)