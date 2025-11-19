Milano 12:49
42.802 -0,09%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 0,00%
Londra 12:49
9.563 +0,11%
Francoforte 12:49
23.249 +0,29%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Anima Holding

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi al rialzo per Anima Holding
Balza in avanti il principale asset manager indipendente in Italia, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,29%.
Condividi
```