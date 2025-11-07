Piazza Affari: rosso per Anima Holding

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il principale asset manager indipendente in Italia
, che presenta una flessione del 2,24% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di Anima Holding
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario tecnico di Anima Holding
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 5,825 Euro con area di resistenza individuata a quota 5,985. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 5,77.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)