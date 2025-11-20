Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Anima Holding

(Teleborsa) - Avanza il principale asset manager indipendente in Italia
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,92%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Anima Holding
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le tendenza di medio periodo di Anima Holding
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 6,15 Euro. Supporto stimato a 6,06. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 6,24.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)