Piazza Affari: positiva la giornata per Anima Holding

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il principale asset manager indipendente in Italia, in guadagno del 2,29% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Anima Holding rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 5,932 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 6,132. Il peggioramento di Anima Holding è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 5,823.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
