Piazza Affari: positiva la giornata per Anima Holding

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il principale asset manager indipendente in Italia
, in guadagno del 2,29% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Anima Holding
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 5,932 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 6,132. Il peggioramento di Anima Holding
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 5,823.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)