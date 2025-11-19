Milano 12:49
42.802 -0,09%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 0,00%
Londra 12:49
9.563 +0,11%
Francoforte 12:49
23.249 +0,29%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Buzzi

(Teleborsa) - Balza in avanti la società attiva nel settore del cemento, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,29%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Buzzi più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Buzzi. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 51,9 Euro. Primo supporto visto a 50,15. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 49.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
