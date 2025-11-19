Piazza Affari: scambi al rialzo per Buzzi

(Teleborsa) - Balza in avanti la società attiva nel settore del cemento
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,29%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Buzzi
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Buzzi
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 51,9 Euro. Primo supporto visto a 50,15. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 49.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)