Piazza Affari: scambi in positivo per Sesa

società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business

Sesa

FTSE Italia Mid Cap

Sesa

Sesa

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,83%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo scenario diche si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 81,58 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 84,68. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 79,57.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)