Milano 12:50
42.818 -0,05%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 0,00%
Londra 12:50
9.562 +0,10%
Francoforte 12:49
23.249 +0,29%

Piazza Affari: scambi in positivo per Sesa

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,83%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sesa evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sesa rispetto all'indice.


Lo scenario di Sesa che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 81,58 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 84,68. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 79,57.

