Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 6/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 febbraio
Effervescente il Dow Jones 30, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,47%.
Lo status tecnico del Dow Jones 30 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 50.518, mentre il primo supporto è stimato a 49.311. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 51.724,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)