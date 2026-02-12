Analisi Tecnica: Dow Jones 30 dell'11/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 febbraio
Sostanzialmente invariata la seduta per il Dow Jones 30, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Dow Jones 30 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 50.570,1. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 49.290,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 51.849,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)