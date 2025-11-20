Auto, 30 associazioni chiedono a UE di integrare carburanti rinnovabili per normativa CO2

(Teleborsa) - Beneuropea, fra cui, hanno firmato unacon cui chiedono dinella normativa sulle emissioni di CO2 per leed iI firmatari sostengono gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e il raggiungimento della neutralità netta delle emissioni di gas serra nell’Unione Europea (UE) entro il 2050 e concordano che, per conseguire questo obiettivoper decarbonizzare il trasporto stradale, ma sposano un, in cui la mobilità elettrica rappresenti il percorso principale per la decarbonizzazione degli autoveicoli leggeri enegli standard diOltre alla mobilità elettrica - si afferma - inel raggiungimento degli obiettivi climatici e, di conseguenza, il loro contributo deve essere integrato anche all’interno degli standard di riduzione sulle emissioni di CO2.sulle emissioni di CO2 per gli autoveicoli leggeri, le associazioni firmatarie chiedono quindi(l’impiego dei carburanti rinnovabili deve essere riconosciuto anche nei veicoli nuovi, in quanto limitarne l’utilizzo ai veicoli già in circolazione indebolirebbe gli incentivi agli investimenti lungo tutta la catena del valore);(anche la tassazione e gli oneri applicati a valle per i veicoli alimentati esclusivamente con carburanti rinnovabili dovrebbero essere allineati a quelli dei veicoli elettrici a batteria);(il termine 'carburante rinnovabile' indica tutti i carburanti definiti dalla Direttiva sulle Energie Rinnovabili (UE) 2018/2001, a condizione che soddisfino i criteri di sostenibilità stabiliti da tale Direttiva e dagli atti delegati ad essa associati, e che, nella fase di produzione del carburante, venga fissata una quantità di CO2 proveniente da biomassa, aria ambiente o fonti di carbonio riciclato pari a quella rilasciata durante la combustione nella fase di utilizzo. Sono inclusi in questa definizione carburanti rinnovabili e/o sintetici, quali biocarburanti, biogas, carburanti da biomassa, carburanti liquidi e gassosi rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) o carburanti da carbonio riciclato (RCF));(definire una traiettoria di lungo periodo che garantisca unacoerenza normativa con gli obiettivi climatici dell’UE nel lungo periodo, incentivando gli investimenti in nuovi impianti produttivi ad alta efficienza e sostenendo l’innovazione tecnologica nel comparto dei carburanti).Sulla base di queste considerazioni, lerapidamente e formalmente iper la riduzione delle emissioni di CO2 degli autoveicoli leggeri in vista della prossima revisione. Solo allora - affermano -l’Europa potrà raggiungere i suoi obiettivi climatici con efficienza, sostenibilità economica e responsabilità sociale.