Milano
17:35
42.918
+0,62%
Nasdaq
17:58
24.481
-0,65%
Dow Jones
17:58
46.067
-0,15%
Londra
17:35
9.528
+0,21%
Francoforte
17:35
23.279
+0,50%
Giovedì 20 Novembre 2025, ore 18.15
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Senza slancio Madrid che avanza appena dello 0,63%
Borsa: Senza slancio Madrid che avanza appena dello 0,63%
Ibex 35 termina gli scambi a 15.988,9 Euro
In breve
,
Finanza
20 novembre 2025 - 17.53
Madrid allunga timidamente il passo dello 0,63% e chiude a 15.988,9 Euro.
Argomenti trattati
Madrid
(118)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
+0,63%
