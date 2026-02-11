Milano 9:27
L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 27.237,74 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,20%
Hong Kong allunga timidamente il passo dello 0,20% e chiude a 27.237,74 punti.
