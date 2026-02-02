Milano 17:35
46.005 +1,05%
Nasdaq 22:00
25.739 +0,73%
Dow Jones 22:00
49.408 +1,05%
Londra 17:35
10.342 +1,15%
Francoforte 17:35
24.798 +1,05%

Borsa: Senza slancio Parigi che avanza appena dello 0,67%

Il CAC40 termina gli scambi a 8.181,17 punti

Parigi allunga timidamente il passo dello 0,67% e chiude a 8.181,17 punti.
