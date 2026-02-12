Milano 17:35
46.223 -0,62%
Nasdaq 18:27
24.829 -1,48%
Dow Jones 18:27
49.593 -1,06%
Londra 17:40
10.402 -0,67%
Francoforte 17:35
24.853 -0,01%

Borsa: Senza slancio Parigi che avanza appena dello 0,33%

Il CAC40 termina gli scambi a 8.340,56 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Parigi che avanza appena dello 0,33%
Parigi allunga timidamente il passo dello 0,33% e chiude a 8.340,56 punti.
Condividi
```