Francoforte: calo per K+S

(Teleborsa) - Sottotono Kali und Salz
, che passa di mano con un calo del 2,32%.
Lo scenario su base settimanale della compagnia attiva nel settore chimico-biologico
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Analizzando lo scenario di K+S
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 10,86 Euro. Prima resistenza a 11,18. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 10,76.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)