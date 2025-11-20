Milano 13:19
42.947 +0,69%
Nasdaq 19-nov
24.641 0,00%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 13:19
9.555 +0,50%
Francoforte 13:19
23.357 +0,84%

Francoforte: calo per K+S

Migliori e peggiori
Francoforte: calo per K+S
(Teleborsa) - Sottotono Kali und Salz, che passa di mano con un calo del 2,32%.

Lo scenario su base settimanale della compagnia attiva nel settore chimico-biologico rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Analizzando lo scenario di K+S si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 10,86 Euro. Prima resistenza a 11,18. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 10,76.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```