Francoforte: scambi in positivo per Hensoldt

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Hensoldt
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,82%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hensoldt
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Hensoldt
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 76,45 Euro con area di resistenza individuata a quota 79,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 74,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)