Francoforte: scambi in positivo per Hensoldt

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Hensoldt, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,82%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hensoldt, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico di Hensoldt mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 76,45 Euro con area di resistenza individuata a quota 79,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 74,4.

