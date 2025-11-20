Milano 13:21
42.951 +0,70%
Nasdaq 19-nov
24.641 0,00%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 13:21
9.556 +0,51%
Francoforte 13:21
23.363 +0,86%

Francoforte: sell-off per Cts Eventim

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: sell-off per Cts Eventim
Pressione su Cts Eventim, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,96%.
Condividi
```