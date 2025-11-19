Francoforte: scambi in positivo per Cts Eventim

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Cts Eventim
, con una variazione percentuale del 2,27%.
L'andamento di Cts Eventim
nella settimana, rispetto al Germany MDAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di breve periodo di Cts Eventim
evidenzia un declino dei corsi verso area 77,73 Euro con prima area di resistenza vista a 79,58. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 76,57.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)