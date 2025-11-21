Milano 10:22
42.706 -0,49%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 10:22
9.484 -0,46%
Francoforte 10:22
23.125 -0,66%

Francoforte: su di giri Cts Eventim

Migliori e peggiori
Francoforte: su di giri Cts Eventim
(Teleborsa) - Grande giornata per Cts Eventim, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,47%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Cts Eventim mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,06%, rispetto a -4,44% del Germany MDAX).


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Cts Eventim, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 78,33 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 84,03 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 76,02.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```