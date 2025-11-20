Milano 13:22
Londra: scambi negativi per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, che mostra un decremento del 3,11%.

La tendenza ad una settimana di JD Sports Fashion è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per JD Sports Fashion, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,769 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,7964 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,759.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
